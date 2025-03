2025-03-24 13:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشف معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمية، سلامة السرهيد، عن إطلاق خطة خدمية متكاملة استعداداً لعيد الفطر المبارك.وقال السرهيد في تصريح لشبكة اخبار الناصرية، إنه تم عقد اجتماع موسع مع أقسام الدوائر الخدمية في المحافظة لوضع خطة شاملة تتضمن تنفيذ حملات لرفع النفايات وتنظيف الشوارع، بالإضافة إلى...

The post تهيئة الأماكن العامة والحدائق في ذي قار لاستقبال العوائل في العيد appeared first on شبكة اخبار الناصرية.