المفوضية تعلن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم غد الثلاثاء

2025-03-24 13:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم غد الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس المفوضين قرر انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم غد الثلاثاء الموافق 25 من شهر آذار الجاري"، مبينا ان "العملية تستمر لمدة شهر".

وأضافت، أن "عمليات التحديث ستشمل إجراء حالات التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف وتسجيل النازحين وتسجيل القوات الأمنية".