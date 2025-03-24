القبض على سائق شاحنة تحمل لوحات بعلم إسرائيل في بغداد

2025-03-24 13:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بضبط شاحنة تحمل لوحات بعلم إسرائيل في العاصمة العراقية بغداد، مشيرا إلى القبض على سائقها.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية ضبطت شاحنة نوع "سكانيا" كانت متوقفة داخل المرآب الشمالي في منطقة جميلة شرقي بغداد، تحمل لوحات خلفية عليها علم إسرائيل.

وأوضح المصدر، أنه تم إلقاء القبض على صاحب المركبة وتسليمه إلى جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد لغرض التحقيق في ملابسات القضية.

وأشار المصدر أيضاً إلى ضبط ورقة كبيرة مخطوط عليها باللغة العبرية، وُضعت فوق الرقم.





