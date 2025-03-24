الاستخبارات تطيح بتجار مخدرات في خمس محافظات عراقية

2025-03-24 13:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، أن مفارز الاستخبارات والأمن تمكنت من الإطاحة بعدد من تجار ومروجي المخدرات في عمليات منفصلة شملت خمس محافظات.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن العمليات نفذت بتوجيه وإشراف وزير الدفاع ثابت العباسي، ضمن الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات، حيث استهدفت المفارز الميدانية تجاراً في بغداد، بابل، النجف، المثنى، والديوانية، وذلك استناداً إلى مذكرات قضائية صادرة بحقهم وفق أحكام المادة (28) من قانون المخدرات.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط كميات من المواد المخدرة وأدوات التعاطي بحوزة المتهمين، حيث جرت مصادرتها وإحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأكدت وزارة الدفاع التزامها بحماية الوطن ومكافحة آفة المخدرات، مشددة على استمرارها في التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع العراقي.