تحديد موعد نهائيات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة السلة
2025-03-24 14:35:27 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة السلة، عن موعد انطلاق نهائيات دوري أندية الدرجة الأولى، حيث تقرر أن تبدأ المنافسات يوم الاثنين، السابع من الشهر المقبل، في محافظة أربيل.
وذكر بيان لاتحاد اللعبة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" البطولة ستشهد مشاركة ستة أندية تسعى لحجز مقعدها في الدوري الممتاز، وهي: اليقظة، نفط الشمال، سابيس، نفط ميسان، آليات الشرطة، ودهوك".
ومن المنتظر أن تشهد المباريات تنافساً قوياً بين الفرق الطامحة لتحقيق الصعود، حيث ستقام المواجهات وفق جدول زمني يتم الإعلان عنه في وقت لاحق.
أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة السلة، عن موعد انطلاق نهائيات دوري أندية الدرجة الأولى، حيث تقرر أن تبدأ المنافسات يوم الاثنين، السابع من الشهر المقبل، في محافظة أربيل.
وذكر بيان لاتحاد اللعبة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" البطولة ستشهد مشاركة ستة أندية تسعى لحجز مقعدها في الدوري الممتاز، وهي: اليقظة، نفط الشمال، سابيس، نفط ميسان، آليات الشرطة، ودهوك".
ومن المنتظر أن تشهد المباريات تنافساً قوياً بين الفرق الطامحة لتحقيق الصعود، حيث ستقام المواجهات وفق جدول زمني يتم الإعلان عنه في وقت لاحق.