المنتجات النفطية تحبط عملية لتهريب الوقود في البصرة

2025-03-24 14:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاثنين، عن إحباط عملية تهريب للوقود في محافظة البصرة.

وذكرت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "شركة توزيع المنتجات النفطية تمكنت عبر ملاكاتها التفتيشية وبالتعاون مع القوات الأمنية من مداهمة وكر لتهريب المشتقات النفطية في محافظة البصرة يضم شاحنات مهيأة لتهريب الوقود".

وأكد مدير عام الشركة، حسين طالب عبود، بحسب البيان، أن "عملية ضبط وكر التهريب تمت من خلال وحدات تعقب المركبات التي اكتشفت انحراف إحدى الحوضيات المحملة بمنتوج النفثا من محافظة ذي قار الى محافظة البصرة"، مشيراً الى أنه "تم تشكيل فريق عمل واستحصال الموافقات القضائية بمداهمة الوكر بعد تحديد الإحداثيات عن طريق منظومة GPRS".

وعن تفاصيل العملية بين مدير هيئة التفتيش، علاء عدنان، وفقاً للبيان، أن "الحوضية المضبوطة محملة بكمية 36 طناً من منتوج النفثا، كانت تقوم بتفريغ المنتوج الى صهريج آخر من خلال فتحة محورة أسفل الصهريج"، مبينا أنه "تم التحفظ عليها مع كافة المضبوطات الأخرى وتمت إحالة الأوراق الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".