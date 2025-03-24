رئيس هيئة الاعلام يؤكد أهمية الاستفادة من خبرات الشركات العالمية بتنفيذ مشاريع استراتيجية

2025-03-24 14:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس هيأة الإعلام والاتصالات، نوفل أبورغيف، اليوم الإثنين، خلال استقباله مدير الحلول الفنية لشركة (هواوي/العراق) طوني تشو، أهمية الاستفادة من خبرات الشركات العالمية الرائدة لتنفيذ مشاريع استراتيجية تواكب التطورات التقنية العالمية.

وذكر بيان لهيئة الإعلام والاتصالات، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيأة الإعلام والاتصالات نوفل أبورغيف، استقبل في مقر الهيأة ببغداد، مدير الحلول الفنية (CTO) لشركة هواوي العراق، طوني تشو، وذلك في إطار اللقاءات المتواصلة مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا".

وأوضح البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الفني والتقني بين الهيأة وشركة هواوي، ومناقشة فرص تطوير البنية التحتية الرقمية في العراق، وشهد اللقاء استعراض المشاريع المستقبلية المرتبطة بالتحول الرقمي، وتوسيع شبكات الاتصالات الذكية، وتعزيز الابتكار في الخدمات الرقمية".

وشدد أبورغيف، على "أهمية الاستفادة من خبرات الشركات العالمية الرائدة، وفي مقدمتها شركة(هواوي)، في تنفيذ مشاريع استراتيجية تواكب التطورات التقنية العالمية"، مؤكداً "حرص الهيأة على بناء شراكات نوعية تدعم التطوير المستدام لقطاع الاتصالات في البلاد".