2025-03-24 14:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الأسهم التركية بنسبة 3.1% في تعاملات، يوم الاثنين،لتعوض بعض الخسائر الكبيرة التي سجلتها الأسبوع الماضي، عقب قرار هيئة أسواق المالالتركية بحظر عمليات البيع على المكشوف في البورصة.

وكان المؤشر القياسي لبورصة إسطنبول قد أنهى تداولات الأسبوع الماضي متراجعاًبنسبة 16.6%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

كما ارتفع المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي بنسبة 3.23% بحلول الساعة 08:56بتوقيت غرينتش، بعد أن تكبد خسائر تجاوزت 26% الأسبوع الماضي.

وسجلت الليرة التركية سعر 37.9550 للدولار، دون تغيير يُذكر عن إغلاق يومالجمعة الماضي، عند 37.9500، بعد انخفاضها 3.5% الأسبوع الماضي.

كما استعادت السندات السيادية الدولية التركية بعض خسائرها، إذ ارتفعتالسندات المستحقة في 2045 بمقدار 0.7 سنت إلى 83.7 سنت للدولار، وفق بيانات"تريدويب"، وذلك بعد أن سجلت انخفاضاً بأكثر من ثلاثة سنتات الأسبوعالماضي.

وشهدت الأسواق اضطراباً كبيراً منذ اعتقال إمام أوغلو يوم الأربعاء الماضي،إذ تراجعت الليرة التركية والأسهم والسندات بشكل حاد، ما دفع هيئة أسواق المالالتركية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، شملت حظر البيع على المكشوف، وتخفيف قيودإعادة شراء الأسهم.