بعد ساعات من ولادتها.. أم ترمي طفلتها وسط كركوك

2025-03-24 17:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة كركوك، يوم الاثنين، بأن امرأة تخلت عن طفلتها التي ولدتها بعد ساعات من ولادتها ورمتها قرب جسر وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "امرأة تبلغ من العمر 26 عاماً كانت قد دخلت إلى إحدى مستشفيات كركوك اليوم، لغرض الولادة ونجح كادر طبي بتوليدها حيث وضعت طفلة صغيرة، وبعد ساعات من إتمام العملية خرجت الأم مع طفلتها وغادرت المستشفى".

وأكد المصدر أن "الأم قامت برمي الطفلة قرب جسر دوميز وسط كركوك، وقد عثر عليها عدد من المارة بعد تجمع مجموعة من الكلاب حول الطفلة".

وأشار إلى أن "الكلاب لم تمس الطفلة بأي سوء، وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت إلى موقع الحادثة وقامت بنقل الطفلة إلى قسم الخدج في مستشفى الأطفال لتقديم الرعاية الطبية لها".

وتابع المصدر أن "الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادثة وبدأت بمتابعة هوية أم الطفلة لمعرفة أسباب رميها في الشارع بعد ساعات من ولادتها ومن يكون أب الطفلة".