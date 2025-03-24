2025-03-24 17:36:04 - المصدر: ايشان

قالت نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، إن “شخصيتها وكرامتها، طُحِنَت” حين كانت مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. فيما أشارت إلى أنها نقلت هذا الملف من الأرض إلى السماء، بعد شكوتها في أحد مراقد الأئمة. وذكرت نصيف في مقابلة متلفزة تابعتها “إيشان”: “خرجت من كتلة إياد علاوي بسبب مشروع سحب الثقة […]

ظهرت المقالة نصيف: كرامتي “انطحنت” حين كنت مع المالكي.. واشتكيت عند أحد الأئمة أولاً على ايشان.



