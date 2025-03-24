2025-03-24 18:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، تمديد فترة تحديث بيانات البطاقة التموينية للمواطنين لمدة 30 يوماً.وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "التمديد جاء لفسح المجال أمام المواطنين لاستكمال عملية التحديث"، مشيداً بإقبال المواطنين الكبير على تحديث بياناتهم عبر تطبيق البطاقة التموينية".يتبع..