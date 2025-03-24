الطب العدلي: نعمل على رفع نسبة التطابق بين رفات الشهداء وذويهم

2025-03-24 18:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكد مدير عام دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة زيد علي عباس، اليوم الإثنين، العمل على رفع نسبة التطابق بين رفات الشهداء وذويهم.وقال عباس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدائرة تعمل على زيادة عدد المطابقات وتسليم الشهداء إلى ذويهم بعدة خطوات بينهاإنشاء قاعدة بيانات للشهداء؛ بهدف رفع نسبة التطابق من خلال جمع أكبر عدد ممكن من عينات الأهالي".واشار إلى، أن "لكل فئة خطة عمل خاصة بها، ولكل مجتمع وضعه الخاص، كما أن لكل مقبرة ظروفها المختلفة، لذا نقوم بدراسة كل مقبرة وتفاصيلها ووضع خطة عمل مناسبة لها".