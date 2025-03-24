2025-03-24 18:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقّع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن يشهد العراق طقسًا غير مستقر خلال أيام عيد الفطر، يتمثل بأمطار متفرقة وارتفاع في درجات الحرارة، مع فرص لتصاعد الغبار في بعض المناطق.

وقال الزيادي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأجواء خلال عيد الفطر ستكون متقلبة، إذ تشير التوقعات إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة في المناطق الوسطى والجنوبية، بينما ستكون غزيرة أحيانًا في المناطق الشمالية".

وأضاف أن "الأمطار ستكون على فترات متقطعة وفي أماكن متفرقة، ما يعني أنها لن تشمل جميع المناطق"، لافتًا إلى أن "درجات الحرارة سترتفع خلال العيد، لتتراوح بين 33 و36 درجة مئوية، خصوصًا في المدن الواقعة في وسط وجنوب البلاد".

وأوضح الزيادي أن "هذا الارتفاع الحراري يتزامن مع نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية، خلال يومي 31 آذار والأول من نيسان، ما قد يؤدي إلى إثارة غبار محلي في عدد من المناطق".

المناطق الأكثر تأثرًا