قرار حكومي بانطلاق مشاريع الطاقة المتجددة بداية الصيف المقبل

2025-03-24 18:00:09 - المصدر: الفرات نيوز

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً خاصاً بالفريق الوطني للطاقة المتجددة.

ووجّه سيادته بانطلاق مشاريع الطاقة المتجددة بداية الصيف المقبل، كما وجّه سيادته بضرورة اختزال الإجراءات وإزالة العقبات أمام هذه المشاريع المهمة، ومنح الفرصة لشركات القطاع الخاص في بغداد وباقي المحافظات بالتنسيق بين الفريق الوطني للطاقة المتجددة والهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وضبط مشروع الجباية بين الجهات الخاصة به.

وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المشاريع، من بينها مشروع تحويل الأبنية الحكومية للعمل بالطاقة الشمسية، كما نوقش مشروع الحلول الذكية في مجمع البدور السكني، وإحالة مناقصات مشاريع تشمل 100 مدرسة و 5 مراكز صحية للتحول نحو استعمال الطاقة المتجددة، والتحضير لمؤتمر وطني برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء والفريق الوطني للطاقة المتجددة لبدء إطلاق الحلول الذكية السريعة للطاقة.

واتُّخذ في الاجتماع قرارٌ بالموافقة المبدئية على إنشاء محطتي طاقة شمسية في جانبي الرصافة والكرخ، وبواقع 20 ميغاواط لكل محطة، وبدء وزارة الكهرباء بنصب محطتين، بواقع 3 ميغاواط لكل محطة، ضمن مشروع المحطة الشمسية في موقع قناة الجيش.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

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