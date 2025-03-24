السيد الحكيم: نأمل بالقمة العربية في بغداد إرساء وتعزيز العمل العربي المشترك

2025-03-24 19:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعرب رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الاثنين، عن أمله بالقمة العربية في بغداد إرساء وتعزيز العمل العربي المشترك لعبور التحديات التي تواجهها المنطقة.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه" في زيارتنا إلى العاصمة الأردنية عمان، التقينا الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وبحثنا العلاقة بين العراق والأردن و آخر المستجدات الإقليمية والدولية".وأضاف السيد الحكيم أنه" أكد مع الملك عبد الله الثاني الحرص التام على دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة مما يساهم في زيادة التقارب والتكامل بين البلدين ، كما جددنا دعمنا لمسار العلاقة الثلاثية مع الشقيقة مصر وأهمية تطوير سبل التعاون في إطار العمل العربي المشترك".وأشار الى أنه" تم التباحث إقليميا حول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجددنا الدعم للدور المحوري للأردن في إفشال مخطط التهجير ودعم إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهلنا في الضفة الغربية".وأعرب السيد الحكيم عن دعمه لاستقرار سوريا والخروج بها من المرحلة الانتقالية عبر عملية سياسية شاملة لكل المكونات، مؤكدا "الرفض لما جرى من اعتداءات في الساحل السوري ، وما يؤشره ذلك من حدوث انقسامات بين الشعب الواحد"، مشددا على" ضرورة خروج قوات الاحتلال الصهيوني من كامل التراب السوري والالتزام بالاتفاقيات المبرمة".وجدد السيد الحكيم الترحيب باكتمال تشكيل الحكومة اللبنانية وضرورة دعمها في إعادة عجلة الحياة إلى طبيعتها والتغلب على آثار العدوان الصهيوني ودعم عمليات إعادة الإعمار".وجدد السيد الحكيم مع عبد الله الثاني الدعم لإنجاح أعمال القمة العربية في بغداد، متمنيا أن "تكون القمة بداية لإرساء وتعزيز أسس العمل العربي المشترك لعبور التحديات التي تواجهها منطقتنا العربية".