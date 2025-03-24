البصرة وبغداد.. ضحايا بحادث سير والقبض على "مبتز" ومتهمين بالقتل والمخدرات

2025-03-24 19:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لقيشاب مصرعه، يوم الإثنين، بحادث دراجة نارية وأصيب اثنان آخران في البصرة، فيما ألقيالقبض على "مبتز" بعد استدراجه، فضلا عن اعتقال متهمين بترويج المخدراتوالقتل وضبط أسلحة في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمنيفي البصرة، لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً لقي مصرع وأصيب اثنان آخران، بحادثسير جراء اصطدام دراجة نارية بسيارة نوع (كيا حمل) وسط المحافظة".

وأضاف أنه"تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية،والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفتح تحقيق بالحادث".

وقال مصدر أمني،لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مكافحة إجرام الرصافة، تمكنت من القبض على مبتزإلكتروني، بعد بلاغ تقدمت به فتاة ضده، حيث أكدت أنه ساومها على مبلغ 4 آلافدولار".

وأضاف أنه"بعد التحري وجمع المعلومات، تم إصدار أمر قبض بحقه وفق المادة 430 من قانونالعقوبات العراقي، وبالتنسيق مع استخبارات العزيزية، لكونه من سكنة محافظة واسط، جرىاستدراجه إلى منطقة بسماية والقبض عليه".

فيما أعلنتقيادة عمليات بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "وفقا للخطة الامنيةالمرسومة لشهر رمضان المبارك، تمكنت تشكيلات الفرقتين (الاولى، الثانية) شرطةاتحادية بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، وبعمليات استباقية من إلقاء القبضعلى عدد من المطلوبين للقضاء".

وأضافت أن"من بين المطلوبي متاجر بالمواد المخدرة وثلاثة اخرين مطلوبين بتهم القتلالعمد واطراف مشاجرات مسلحة، كما تم ضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة، بالاضافة الىاعتقال اجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية وذلك ضمن مناطق حيالجهاد، العبيدي_حي السفير، الزعفرانية، البلديات، حي الرئاسة، بجانبي الكرخوالرصافة".