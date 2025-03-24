ترامب: أي دولة تشتري النفط من فنزويلا سوف تضطر لدفع رسوم جمركية بنسبة 25% على التجارة مع أميركا

2025-03-24 19:20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أي دولة تشتري النفط والغاز من فنزويلا ستُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 25 على أي تجارة تُجريها مع الولايات المتحدة. وأضاف الرئيس في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشيال أن الرسوم ستُطبق في 2 أبريل. هذا واتهم ترامب فنزويلا بإرسال أعضاء من عصابة ترين دي أراغوا إلى الولايات المتحدةـ، والتي كانت قد صفنتها كمنظمة إرهابية أجنبية. وكان ترامب قد فعل قانون الأعداء الأجانب في 15 مارس ردًا على ما زعم أنه غزوٌ من قِبل ترين دي أراغوا، وقال الرئيس الأميركي إن ترين دي أراغوا تشن حربًا غير نظامية ضد الولايات المتحدة بتوجيه من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام