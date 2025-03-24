2025-03-24 19:26:57 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أطلقت منظمة "YGO" الإنسانية في السليمانية، يوم الاثنين، حملة واسعةلحلاقة عشرة آلاف شخص من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة ومختلف مناطقإقليم كوردستان.

وتعد هذه الحملة واحدة من أكبرالمبادرات الإنسانية التي تشهدها السليمانية، حيث تعكس روح التضامن والتكاتفالاجتماعي في الإقليم، وتسهم في تقديم خدمات مجانية ذات بعد إنساني، تعزز من روحالعطاء والتلاحم بين أفراد المجتمع.

وأوضح رئيس المنظمة، سيد بلندفي حديث لوكالة شفق نيوز، أن "الحملة انطلقت اليوم وستستمر لمدة خمسة أيام،حيث بدأت من المدارس، وستشمل لاحقاً القرى والمناطق النائية لضمان وصول المبادرةإلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين".

وأضاف أن "المنظمة تتعاونمع شخصيات مجتمعية مؤثرة للمساعدة في تحديد الفئات الأكثر احتياجاً للاستفادة منهذه الحملة الإنسانية"، مبيناً أن "الحملة يديرها 200 حلاق وحلاقةمحترفين، تطوعوا للمساهمة في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال الأيتام وذويالاحتياجات الخاصة، ومشاركتهم هذه تعكس روح العطاء والمسؤولية الاجتماعية في دعمالفئات الضعيفة بالمجتمع".

وأشار بلند إلى أن "هذهالمبادرة تهدف إلى زرع الابتسامة على وجوه الأطفال الذين يواجهون تحديات في حياتهماليومية"، لافتاً إلى أن "الحملة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الإنسانيةالتي تنفذها المنظمة لدعم الفئات الضعيفة في المجتمع".