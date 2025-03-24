بارزاني يصل الى الدوحة لبحث التطورات في العراق والمنطقة

2025-03-24 20:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وصل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين (24 آذار 2025)، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر بيان لحكومة كردستان، تلقته "بغداد اليوم"، ان الزيارة "تلبية لدعوة رسمية، وقد اجتمع (بارزاني) مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".

وأضاف، انه "خلال الاجتماع، جرى بحث مجمل مستجدات الأوضاع والتطورات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان ودولة قطر".