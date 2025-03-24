2025-03-24 20:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واعشهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، استقرارا وسط ضعف الدولار وضبابية خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية.وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3024.39 دولارا للأوقية (الأونصة).وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 3029.50 دولاراً للأوقية.وقال المحلل المستقل روس نورمان أن "تراجع الدولار بشكل طفيف يعطي الذهب دفعة صغيرة في الوقت الحالي".وانخفض الدولار 0.1% مقابل سلة من العملات الرئيسية، اليوم الإثنين، لكنه انخفض بنحو 3.4% حتى الآن هذا الشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين الأجانب.وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، أنه سيكون هناك بعض المرونة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المضادة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل (نيسان) ومن المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وعرقلة النمو الاقتصادي.وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 33.12 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.5% إلى 979.50 دولاراً.واستقر البلاديوم 0.3% عند 958.14 دولاراً.