الانتخابات العراقية.. 43 مركزا بكركوك لتحديث سجل الناخبين و4 مدن يمنع النقل "منها وإليها"

2025-03-24 20:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مسؤولاعلام مفوضية الانتخابات في كركوك علي البياتي، يوم الإثنين، عن وجود 43 مركزاانتخابيا في المحافظة لاستقبال المواطنين بشأن تحديث بياناتهم، فيما أكد وجود 4محافظات لا يمكن النقل منها واليها.

وقال البياتي لوكالةشفق نيوز، إن "مفوضية الانتخابات المستقلة، عممت بالمباشرة بتحديث سجل الناخبينلعموم المحافظات ومنها محافظة كركوك، حيث سنقوم اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، ولمدةشهر بتحديث البيانات".

وأضاف البياتيأن "محافظة كركوك فيها 43 مركزا انتخابيا سوف تستقبل جميع المواطنين لغرض تحديثسجل الناخبين"، مبينا أن "المراكز ستستقبل من لا يمتلك بطاقة او لم تظهربصمته او يريد نقلها من مركز انتخابي من اقضية ونواحي كركوك الى مركز المحافظة،فانه يستطيع ذلك".

وكشف البياتي أن"مواليد 2007 سوف يشاركون لأول مرة في انتخابات العراق، وذلك يتحقق من خلالمراجعتهم الى مراكز تحديث سجل الناخبين لاصدار البطاقة الانتخابية لهم للمشاركة فيالانتخابات البرلمانية"، مبينا أن "اربعة محافظات لا يتم فيها قبولالنقل منها واليها، وهي محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى والانبار، حسب تعليماتالمفوضية العليا للانتخابات المقر العام".

وأعلنت المفوضيةالعليا للانتخابات العراقية، يوم الاثنين، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم غدالثلاثاء، فيما أكدت أن عملية التحديث ستستمر لمدة شهر واحد.

ومن المفترض أنتجرى الانتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حسب الموعد الدستوري المحدد لها.