البرلمان العراقي يعقد جلسته برئاسة المشهداني ويوصي التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات

2025-03-24 22:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقدمجلس النواب العراقي، يوم الإثنين، جلسته برئاسة رئيس محمود المشهداني، وذلك بعدانقطاع لأكثر من شهر.

وقال مصدرنيابي، لوكالة شفق نيوز، إن الجلسة عقدت بحضور 170 نائبا.

وأضاف، أن أحمد المساري، أدى اليمين الدستورية بديلا عن النائب أحمدالمشهداني، الذي توفي مؤخرا.

وقد صوت مجلس النواب، خلال جلسته على قرار بالتوصية لوزارة التربية لاعادة العمل بنظام المحاولات.

وكان النائبعن الإطار التنسيقي عارف الحمامي، أكد في وقت سابق من اليوم الإثنين، لوكالة شفق نيوز،أن مجلس النواب سيعقد جلسته المقرر، للمضي بقراءة القوانين المهمة بعد تعطيلالجلسات لأكثر من شهر.

وقال الحمامي،لوكالة شفق نيوز، ان "مجلس النواب سينجح بعقد جلسته، اليوم، بعد تعطيلالجلسات لأكثر من شهر بسبب الخلافات بشأن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشدالشعبي، لكن بعد ادراج القانون للقراءة الأولى، سيمضي المجلس بالجلسة وسيتمالإسراع بتشريع هذا القانون".

وأضاف أن"مجلس النواب سيعمل على مضاعفة عقد جلساته خلال الفترة المقبلة من أجل تعويضعدم الانعقاد طيلة الفترة السابقة، كما سيشهد المجلس حراكا متسارعا من أجل تفعيلالدور الرقابي والتشريعي خلال الفترة المقبلة وخاصة ما بعد عطلة عيد الفطر".

وتتباين المواقفالسياسية، إزاء إدراج قانون الحشد الشعبي على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقررانعقادها اليوم الاثنين، في خطوة لإنهاء صيام المجلس النيابي عن عقد الجلسات، خلالنحو شهرين مضت.

وفشل المجلسالنواب العراقي، مرات عدّة في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن فقرات قانون الحشد،خاصّة أنه يشمل بالتقاعد أكثر من 3500 من قادة "الحشد"، بينهم رئيسالهيئة فالح الفياض، ممن تجاوزوا السن القانونية للتقاعد.

وكان مصدر فيالإطار التنسيقي، قد كشف يوم 11 آذار الجاري، عن قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياعالسوداني، بسحب قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي من مجلس النوابالعراقي، لتقليل الخلاف السياسي وعدم تأثيرها على جلسات المجلس، على اعتبار انانعقاد الجلسات أصبح مرهوناً بإضافة القانون على جدول أعمال المجلس.

ويشهد مجلسالنواب، تعطيلاً مستمراً لجلساته، عبر عدم تحقق النصاب القانوني لعقدها، رغم إعلانجدول الأعمال وتحديد موعد الجلسة.