2025-03-24 22:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر في جهاز الأمن الوطني بالبصرة، مساء اليوم الاثنين، بضبط أطنان منمواد كيمياوية شديدة الخطورة في أحد المخازن.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الجهاز في البصرة وبالتعاون مع الأجهزةالأمنية، تمكنت من ضبط مخزن يحتوي على 15 طناً من المواد الكيمياوية شديدة الخطورةوالمنتهية الصلاحية".

وأضافأنه "تم إلقاء القبض على متهم يعمل في المخزن"، دون ذكرمزيد من التفاصيل عن طبيعة المواد المضبوطة ولمن يعود.