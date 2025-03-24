2025-03-24 22:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بالقبض على شخص لقيامهبتعنيف امرأة مقعدة وإجبارها على التسول، يأتي هذا في وقت أعلنت قوات الحدود القبضعلى خمسة متسللين حاولوا تجاوز الحدود في البصرة والسليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ظهور مقطع فيديو على مواقعالتواصل الاجتماعي مضمونه قيام أحد الأشخاص بتعنيف امرأة مقعدة حيث يتم استخدامها للتسولفي شوارع بغداد، تم القبض عليه من قبل دوريات نجدة الكرادة وبصحبته المرأة المقعدة،وتم تسليمه إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

إلى ذلك، أعلنت قوات الحدود، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن تمكن مفارزالفوج الثاني في لواء الحدود الثالث، والفوج الرابع في لواء حدود السواحل، من إلقاءالقبض على خمسة متسللين أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطرق غير شرعية، وذلك ضمن الحدودالإدارية لمحافظتي البصرة والسليمانية.

وأكدت القوات، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسللين بعد تنظيممحاضر الضبط أصولياً، وذلك ضمن التزام قيادة قوات الحدود بفرض الأمن وتعزيز السيطرةعلى الحدود.