2025-03-24 22:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم الإثنين، (24 آذار 2025)، على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات.

وكانت هيئة الرأي في وزارة التربية قد صوتت العام الماضي بعدم الموافقة على إعادة العمل بنظام المحاولات.

ويعد قرار المحاولات من القرارات المهمة لطلبة السادس الإعدادي ممن يرسبون بدرس أو درسين، إذ بإمكانهم أن يعيدوا العام الدراسي في السنة التالية لكن من دون دوام أو إعادة الامتحان بجميع المواد الدراسية، بل يتاح لهم الامتحان بمادة أو مادتين فقط، اللتين رسب بهما الطالب، مع الحفاظ على درجاته للمواد الأخرى التي نجح بها في السنة الدراسية 2023 ــ 2024.



