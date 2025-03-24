محافظ كركوك: مشروع مجسر تازة يساهم في تسهيل حركة النقل وتعزيز أمان الطرق

2025-03-24 22:30:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد محافظ كركوك ريبوار طه، الاثنين، مشروع مجسر تازة يساهم في تسهيل حركة النقل وتعزيز أمان الطرق. وقال طه خلال احتفالية وضع حجر الأساس لإنشاء مجسر ناحية تازة، وتابعتها الاقتصاد نيوز، إن إدارة محافظة كركوك تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات والمشاريع لأبناء المحافظة، ومنهم أهالي ناحية تازة الذين سجلوا أروع البطولات في حماية كركوك، لاسيما في مواجهة عصابات داعش الإرهابية. وأضاف، أن إدارة المحافظة وضعت ضمن أولوياتها تنفيذ المشاريع المهمة التي تخدم المواطنين، ومنها مجسر تازة على الطريق الرئيسي الرابط بين بغداد وكركوك، وذلك للحد من الحوادث المرورية، ولأهمية هذا الطريق الحيوي سواء في تنقل المسافرين أو نقل البضائع التجارية، مؤكداً أن هناك حزمة من المشاريع المهمة التي ستنفذ في المحافظة بعد إطلاق التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية، لتكون كركوك في مقدمة المحافظات العراقية في تحقيق الإنجازات. وتابع أن هذا المشروع سيقدم خدماته لأهالي تازة وجميع المسافرين عبر طريق كركوك بغداد، وسيسهم في الحد من الحوادث المرورية، وتنظيم حركة المرور، ودعم الواقع الاقتصادي والتجاري. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام