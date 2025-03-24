2025-03-24 23:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الاثنين، القبض علىعصابة سرقة مكونة من ثلاث نساء، إلى جانب القبض على ثلاثة متهمين في حادثة إطلاق نار،في محافظتي كركوك والنجف.

وذكرت قيادة شرطة كركوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بكمينمحكم ألقت مفارز شرطة النجدة والدوريات القبض على عصابة سرقة مكونة من ثلاث نساء فيالسوق الكبير".

وأضافت، أن المتهمات "اعترفن بقيامهن بسرقة العديد من المواطنين أثناءتبضعهم في سوق القيصرية والسوق الكبير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن وتسليمهنإلى قسم مكافحة الإجرام تمهيداً لإحالتهن إلى المحاكم المختصة".

وفي النجف، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلقاءالقبض على ثلاثة متهمين بعد اعتدائهم على أحد المواطنين بإطلاق النار عليه من مسدس،ما أدى إلى إصابته برصاصة واحدة.

وبينت القيادة، أن عملية القبض جاءت بعد ساعة واحدة من تلقي البلاغ، حيثاستُخدمت الوسائل التقنية والمعلومات الاستخبارية لتحديد أماكن وجود المتهمين وضبطسلاح الجريمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.