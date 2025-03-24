2025-03-24 23:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رفع مجلس النواب، اليوم الإثنين، (24 آذار 2025) جلسته إلى يوم غد الثلاثاء بحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان، بعد انهاء القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي.

وفي وقت سابق، عقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، بحضور 170 نائباً وفقاً للدائرة الإعلامية للبرلمان، حيث صوت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات.