جدول أعمال جلسة يوم غد الثلاثاء لمجلس النواب

2025-03-24 23:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يعقد مجلس النواب، غداً الثلاثاء، (25 آذار 2025)، جلسة اعتيادية مسائية مقررة ان تبدأ في الساعة الثامنة مساءً.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة، تلقته "بغداد اليوم"، "التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، والتصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020".

كما يتضمن "التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون التعليم العالي الأهلي رقم (51) لسنة 2016، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون حماية وتحسين البيئة".

ويشمل الجدول أيضاً "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق الموقع في 8 تموز / يوليو 1994 بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018".















