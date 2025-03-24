هيئة الإعلام والاتصالات وشركة هواوي العراق تبحثان تطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد

2025-03-24 23:40:50 - المصدر: هيئة الإعلام والاتصالات

سعد محمد الكعبي، هيئة الإعلام والاتصالات:

في سياق اللقاءات المستمرة مع الشركات العالمية المتخصصة في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا، استقبل رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، الدكتور نوفل أبورغيف، اليوم في مقر الهيئة ببغداد، مدير الحلول الفنية لشركة هواوي في العراق، السيد طوني تشو.

وقد تناول الجانبان خلال الاجتماع آفاق التعاون الفني والتقني بين الهيئة وشركة هواوي، بالإضافة إلى بحث فرص تطوير البنية التحتية الرقمية في العراق. كما شهد اللقاء استعراضًا للمشاريع المستقبلية المتعلقة بالتحول الرقمي، وتوسيع شبكات الاتصالات الذكية، وتعزيز الابتكار في مجال الخدمات الرقمية.

وأكد الدكتور أبورغيف على الأهمية البالغة للاستفادة من خبرات الشركات العالمية الرائدة، وفي مقدمتها شركة هواوي، في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تتماشى مع التطورات التقنية العالمية. وشدد على حرص الهيئة على إقامة شراكات نوعية تسهم في دعم التنمية المستدامة لقطاع الاتصالات في البلاد.