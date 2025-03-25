مقتل صاحب معرض سيارات وإصابة ابنه بإطلاق نار في بغداد

2025-03-25 00:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، بوقوع مشاجرة تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف في منطقة النهضة وسط العاصمة بغداد، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص، تطورت لاحقًا إلى استخدام السلاح الخفيف (مسدس)، حيث أقدم ثلاثة أشقاء على إطلاق النار تجاه صاحب معرض للسيارات وابنه، ما أسفر عن مقتل صاحب المعرض وإصابة نجله بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، وتمكنت من اعتقال الأشقاء الثلاثة المتهمين بالحادث"، مشيرًا إلى أن "الإجراءات القانونية تم اتخاذها بحقهم وفق الأصول".



