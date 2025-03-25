مقتل وإصابة شخصين في مشاجرة وسط بغداد

2025-03-25 00:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بمقتل شخص وإصابة ابنهبمشاجرة وسط العاصمة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت إلى استخدام المسدسات،حيث قام ثلاثة أشقاء بإطلاق النار على صاحب معرض للسيارات وابنه في منطقة النهضةوسط بغداد".

وبينأن "صاحب المعرض فارق الحياة فيما أصيب ابنه بجروح"، مشيراً إلى أنه"تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصابإلى المستشفى لتلقي العلاج، واعتقال الأشقاء الثلاثة".