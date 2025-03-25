2025-03-25 00:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظمت فرقة المربعات البغدادية، مساء اليوم الاثنين، حفلاً فنياًفي مول المنصور، وتضمن عدداً من الأغنيات التراثية البغدادية الأصيلة التي تفاعل معهاالحاضرون.

وقالت سناء عبد الأمير، إحدى المشرفات على الحفل، لوكالة شفق نيوز، إن"هذه الاحتفالية تأتي ضمن مهرجان سوق رمضان الذي بدأ منذ 15 رمضان وسيستمر حتىنهاية الشهر الفضيل".

وأضافت، أن "المهرجان يهدف إلى الترويح عن العائلات وإشاعة الفرحوالسرور بينها"، لافتة إلى "مشاركة العديد من الفرق الفنية والفعاليات الاقتصاديةعبر عروض مختلفة، تضمنت رسوم أطفال وأدوات الزينة وغيرها".

ونوهت إلى أن "فرقة المربعات قدمت هذا اليوم أغنيات جميلة من التراثالبغدادي استحسنها الحاضرون، وهو ما يدفع إلى تكرار هذه التجربة وتنظيم المهرجان سنوياً،والأخذ بنظر الاعتبار زيادة الفعاليات الفنية والأنشطة الاقتصادية".