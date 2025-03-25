منسق الوطني: دوسكي وفرج سيغيبان عن مباراة فلسطين

2025-03-25 00:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – إحسان المرسوميأكد المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، غياب مريخاس دوسكي وماركو فرج عن المنتخب الوطني في مباراته أمام فلسطين اليوم الثلاثاء.وقال عماد لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "جميع اللاعبين جاهزون لمباراة منتخبنا الوطني أمام فلسطين ما عدا ميرخاس دوسكي للحرمان بسبب تراكم بطاقات الانذار، وكذلك ماركو فرج بسبب وعكة صحية".وبخصوص التذاكر بين عماد ان "جميع الملعب متاح للجمهور الفلسطيني باستثناء نسبة 8% للجمهور العراقي"، نافيا "ما يذكر في الاعلام حول تحديد النسبة للجمهور الفلسطيني".