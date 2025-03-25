هيئة الحج: قرار السعودية بتقليص نسبة الحجاج من كبار السن ملزم لجميع الدول

2025-03-25 01:35:01 - المصدر: واع

بغداد - واعاكدت الهيئة العليا للحج والعمرة، التزامها القانوني بالحفاظ على حقوق كافة فئات الشعب ومن ضمنهم ذوي الشهداء ، لافتة الى ان قرار المملكة العربية السعودية بتقليص نسبة الحجاج من كبار السن ملزم لجميع الدول الإسلامية.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان" الهيئة حرصت منذ سنوات على مراعاة كبار السن واعطتهم الافضلية في مقاعد الحج، الا ان القرار الأخير للسلطات السعودية كان غير متوقعا، مما فرض على الهيئة الى التعامل مع هذا القرار وفق القانون".وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قررت تقليص نسبة اعمار كبار السن المشمولين بالحج ممن هم من مواليد 1954 فما دون، وان تكون نسبتهم هذا العام ٧% فقط، وفق اجراءات احترازية وجدتها السعودية ضرورية للحفاظ على سلامة الحجاج من كبار السن.