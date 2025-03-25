2025-03-25 01:54:04 - المصدر: ايشان

أطلع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، نظيره العراقي فؤاد حسين، على مضمون الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقيادة الإيرانية. وذكر بيان لوزارة الخارجية، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، أن “حسين، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع في غزة ولبنان على خلفية خرق الكيان الصهيوني […]

ظهرت المقالة إيران تُطلع العراق على مضمون رسالة ترامب وفؤاد حسين: سيردون عليها أولاً على ايشان.



