الولايات المتحدة تحث الحكومة العراقية على "كبح جماح" الجماعات المسلحة ومحاسبتها

2025-03-25 02:00:05 - المصدر: كونا

واشنطن - 24 - 3 (كونا) —- حثت الولايات المتحدة اليوم الاثنين الحكومة العراقية على "كبح جماح" الجماعات المسلحة الناشطة على أراضيها بما يشمل قوات "الحشد الشعبي" ومحاسبتها على تجاوزاتها على الأراضي العراقية.وجاء الموقف الامريكي على لسان المتحدث باسم الخارجية الامريكية تامي بروس ردا على سؤال صحفي بشأن العوائق التي يواجهها البرلمان العراقي بينما يحاول سن قانون يتعلق بالميليشيات العراقية.وقالت بروس في ايجاز صحفي "لتعزيز سيادة العراق يجب على الحكومة العراقية ضمان سيطرتها على جميع قوات الأمن داخل حدودها بما في ذلك قوات الحشد الشعبي حيث يجب ان تكون هذه القوات تابعة للقائد العام للقوات المسلحة العراقية وليس لايران".واعربت عن قلق الادارة الامريكية من "انخراط هذه الجماعات الموالية لإيران لاسيما قوات الحشد الشعبي وايضا المنظمات الأجنبية المصنفة إرهابية في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار في العراق".وقالت ان واشنطن مستمرة في "حث الحكومة العراقية على كبح جماح هذه الجماعات ومحاسبتها على انتهاكها القانون العراقي".وشددت على أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب "ليس لديه أولوية أعلى من سلامة الأمريكيين وقد أوضح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وموظفيها ومصالحها." وأجرى مجلس النواب العراقي في وقت سابق من اليوم القراءة الأولى لمشروع قانون "هيئة الحشد الشعبي" حيث يتألف مشروع القانون من 18 مادة تمت المصادقة عليه الشهر الماضي من قبل مجلس الوزراء الاتحادي العراقي بعد أن سحب المجلس مشروع القانون السابق.ومن ابرز بنود القانون اعتبار الحشد الشعبي جزءا من القوات المسلحة العراقية يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية. (النهاية) ر س ر / س ع م