فوضى في توزيع تذاكر مباراة العراق وفلسطين في عمان (فيديو)

2025-03-25 02:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع في عمان، بقيام السفارة العراقية بتوزيع تذاكر مجانية لحضور مباراة العراق وفلسطين الثلاثاء في إطار تصفيات كأس العالم.

وتأتي استضافة عمان لهذه المباراة التي تقام على ستاد عمان الدولي، بناء على طلب اتحاد الكرة الفلسطيني في ظل صعوبة إقامة المباراة في فلسطين.وقال المصدر لوكالة شفق نيوز: "كان هناك استعجال واضح في التنظيم، حيث تم تحديد مقر السفارة كموقع لاستلام التذاكر، وأن وقت التوزيع كان محدداً بشكل غير مناسب، مما جعل الكثير من الأشخاص يواجهون صعوبة في الوصول".

وأضاف أن توزيع التذاكر في مكان واحد ومحدود جعل العديد من المشجعين العراقيين يواجهون صعوبة في الوصول إلى السفارة لان معظمهم كانوا يعيشون في مناطق بعيدة أو لا يمتلكون وسائل النقل المناسبة، ما خلف حالة أشبه بالفوضى خلال التوزيع.

ويتصدر المنتخب الكوري الجنوبي المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، يليه المنتخب الاردني برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن العراق صاحب الـ 12 نقطة أيضا، ويحل منتخب سلطنة عمان رابعا برصيد 7 نقاط، والكويت خامسا برصيد 5 نقاط، وفلسطين سادسا وأخيرا برصيد 3 نقاط.