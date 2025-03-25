2025-03-25 02:50:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واع - عباس الرحيميشهد مستشفى الوارث للأورام في كربلاء نجاح أول عملية لزراعة نخاع العظم في العراق إذ تمكن الأطباء من إنقاذ حياة طفل يعاني من أحد أنواع سرطان الدم .وقال أستاذ أورام الأطفال وزرعة النخاع في جامعة القاهرة ورئيس قسم سرطان الاطفال في مؤسسة الوارث الدكتور حنفي حافظ لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مستشفى الوارث شهد نجاح أول عملية لزراعة نخاع العظم في العراق ".وأوضح حنفي أن "العملية تضمنت إستبدال النخاع المتضرر بنخاع سليم أخذ من أحد المتبرعين من ذوي المريض لوجود التوافق في الأنسجة ."وأشار حنفي الى أن "إتباع الأساليب والطرق الحديثة في التشخيص والعلاج جعلت معدلات الشفاء لدى الأطفال ترتفع لتصل الى 80% وقد تصل في بعض أنواع السرطان الى أكثر من 90% إذا ما تم التشخيص مبكراً ".