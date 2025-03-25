بغداد توقع بأربعة سوريين "روجوا لتنظيمات إرهابية"

2025-03-25 02:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتقال أربعة أشخاص سوريين الجنسية، بتهمة الترويج لمجاميع مسلحة متطرفة، ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عملية الاعتقال تمت أثناء تواجدهم في مرأب العلاوي الشمالي ببغداد، وأن الموقوفين كانوا يروجون ويمجدون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجماعات مصنفة إرهابية في العراق من بينها “جبهة النصرة”.

وأشار إلى أنّ التحريات الأولية أكدت تورط الموقوفين في نشر مضامين تحرض على العنف وتمجّد هذه التنظيمات، مؤكدًا إحالتهم للجهات القضائية المختصة لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم.

وشنت السلطات العراقية حملات اعتقال واسعة لأيدي عاملة من الجنسية السورية، عقب أعمال العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية في غرب سوريا حيث تتركّز الأقليّة العلويّة.

وتقول بغداد إن عمليات الاعتقال تستهدف المقيمين المخالفين بالإضافة لمن يروجون أو يدعمون التنظيمات المتطرفة في سوريا.