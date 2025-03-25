منقذ البرتغال على رادارمانشستر يونايتد

2025-03-25 08:05:03 - المصدر: واع

متابعة-واعيخطط مدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم لاستغلال علاقته مع ناديه السابق سبورتنج لشبونة هذا الصيف، من أجل التعاقد مع أحد لاعبيه.وذكرت صحيفة "ذا صن" أن الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو الذي يُقدّر سعره حالياً بنحو 35 مليون جنيه إسترليني، بات ضمن اهتمامات أموريم.مدرب مانشستر يونايتد الجديد وضع التعاقد مع جناح هجومي على رأس أولوياته في سوق الانتقالات، خصوصاً في ظل صعوبة عودة كل من جادون سانشو وماركوس راشفورد إلى أولد ترافورد بعد انتهاء فترتي إعارتهما.ويتصدر (ترينكاو) الذي سجل هدفين لمنتخب البرتغال في الفوز الكبير على الدنمارك بخمسة أهادف لهدفين في دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد الماضي قائمة المطلوبين لدى أموريم، والذي سبق وأن ضمه إلى صفوف سبورتنج لشبونة خلال فترته التدريبية هناك.ترينكاو، البالغ من العمر 25 عاماً، كان قد انتقل إلى برشلونة مقابل شرط جزائي ضخم تجاوز الـ400 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم ينجح في فرض نفسه في كامب نو، ليُعار لاحقاً إلى وولفرهامبتون لموسم واحد.وبعد إعارته إلى سبورتنج، قرر أموريم تحويل الصفقة إلى انتقال دائم، وهناك بدأ اللاعب يستعيد مستواه ويجد الاستقرار الذي افتقده سابقاً.وعادةً ما يشغل ترينكاو مركز الجناح الأيمن بقدمه اليسرى، لكنه قادر أيضاً على اللعب في الجهة اليسرى أو كمهاجم وهمي في العمق.ويتابع كل من نيوكاسل وآرسنال وضع اللاعب عن كثب، إلا أن التهديد الأكبر قد يأتي من برشلونة نفسه، الذي ما يزال يمتلك خيار إعادة شراء اللاعب مقابل مبلغ يقدر يزيد بقليل عن 20 مليون جنيه إسترليني فقط.لكن أموريم يأمل أن يكون لعلاقته السابقة بترينكاو، ورغبة الأخير في العمل مجدداً تحت قيادته، دور حاسم في إقناعه باختيار مانشستر يونايتد.المصدر : كورة