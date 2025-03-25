2025-03-25 08:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى نائب وزير الشؤون الدولية والتجارة الإيراني علي محمد الموسوي، يوم الثلاثاء، بشكل "قاطع" المزاعم المنسوبة لوزير النفط العراقي حيّان عبدالغني حول احتجاز الولايات المتحدة الامريكية عددا من ناقلات النفط الإيرانية بسبب تزييف وثائق رسمية عراقية.

وقال الموسوي في بيان اليوم، إن عملية بيع النفط الإيراني تتم وفقا للمعايير والمقاييس المقبولة في التعاملات المتعلقة بتجارة النفط.

وأوضح، ان "التحقيقات تظهر أن تصريحات وزير النفط العراقي تم نقلها بشكل منقوص وأنه استند في هذا الادعاء إلى أقوال مسؤولين امريكيين".

وأضاف الموسوي انه "من الواضح أن هذا الادعاء من قبل المسؤولين الامريكيين، والذي يتماشى مع السياسة غير القانونية وغير المبررة لهذا البلد المتمثلة بتوجيه اتهامات لا أساس لها وممارسة الضغوط على الشعب الإيراني، ليس له أساس أو مصداقية".

وتابع نائب وزير الشؤون الدولية والتجارة الإيراني بالقول، إن "عملية بيع النفط الإيراني تتم وفقا للمعايير والمقاييس المعتمدة في التعاملات المتعلقة بتجارة النفط"، مشددا على أن "خلق مثل هذه الأجواء السلبية والخبيثة لن يؤثر على عزم وزارة النفط على أداء واجباتها ومسؤولياتها القانونية".

وكانت وسائل اعلام محلية واجنبية قد نقلت عن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني تصريحات قال فيها إن ناقلات نفط إيرانية احتجزتها قوات أمريكية في الخليج استخدمت وثائق عراقية مزورة.

وسُئل عبد الغني عما إذا كان قد تلقى رسائل من الولايات المتحدة بشأن احتمال فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الحكومية (سومو) بسبب انتهاكها للعقوبات المفروضة على إيران.

وقال الوزير على التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من مساء أول أمس الأحد "وصلت إلينا بعض الاستفسارات الشفهية بأن هناك ناقلات نفط احتجزتها في الخليج القوات البحرية الأميركية وكانت تحمل قوائم شحن عراقية".

وأضاف "اتضح أن هذه الناقلات إيرانية تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتستخدم وثائق عراقية مزورة".

وأردف قائلا "أوضحنا للجهات المعنية أن سومو تعمل بكل شفافية ولم ترتكب أي خطأ في عملية تصدير النفط".