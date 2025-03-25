صدور كتاب (نحن الذين نعيش في الظلام) عن دار الشؤون الثقافية

2025-03-25 08:55:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – عدي العبادي

صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار وضمن مبادرة رئيس الوزراء لدعم طباعة الكتاب وعن سلسلة (قصص الترجمة) صدر حديثا كتاب (نحن الذين نعيش في الظلام) الذي يحتوي على 49 قصة مترجمة في مجلة الأقلام.

والكتاب يُعد تكريماً لمجلة الأقلام وإداراتها المتتابعة على إمتداد مسيرتها التي قاربت الستين عاماً، ويتميز الكتاب بتقديم مجموعة متنوعة من القصص المترجمة عن العديد من اللغات، وتعكس حرية الفكر من خلال الترجمة والأدب القصصي.

والترجمة تمثل النشاط المعرفي الناقل للثقافة والفكر بين الأمم، في حين أن الأدب القصصي يعبر عن طموح الإنسان في تمثل تجاربه الفرديّة والجماعية.