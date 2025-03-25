دار المأمون تصدر عناوين وكتب مترجمة جديدة

2025-03-25 08:55:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – عدي العبادي

تواصل دار المأمون للترجمة والنشر إصدار عناوينها الجديدة من الكتب المترجمة من وإلى اللغة العربية والتي تتضمن مجموعة من القصائد والقصص المختلفة.

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن "من بين الإصدارات كتاب ( تولستوي - ودوستويفسكي - الحياة والإبداع ) الطبعة الثانية، للمؤلف دميتري ميريجكوفسكي

وترجمة تحسين رزاق عزيز، وكتاب بعنوان ( وداع وقصص قصيرة أخرى) ترجمة عماد مبارك غانم".

وأشار الى أن "من بين إصدارات دار المأمون كتاب (الحب المجنون) من تأليف اندرية بريتون وترجمة كامل العامري، بالإضافة الى مجموعة من (قصائد- لميعة عباس عمارة ) في كتاب ترجمها إلى اللغة الإنكليزية المترجم الكبير الدكتور عبدالله لؤلؤة، وعن (مدينة البصرة ومينائها) صدر كتاب من تأليف الكولونيل سيسيل بيفورد، ترجمة وتعليق وليد كاصد الزيدي".