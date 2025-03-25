3 نصائح "مهمة" للتعامل بذكاء مع تقلبات الأسواق

2025-03-25 10:05:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال كبير استراتيجيي الأسهم الأميركية في غولدمان ساكس ديفيد كوستين، إن الأوقات المضطربة في الأسواق تتطلب دقة إضافية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية. وفي مذكرة جديدة، قدم كوستين ثلاث توصيات للمستثمرين الذين يتعاملون مع التقلبات الشديدة قبل دخول فصل الربيع، حيث التركيز على الأسهم الأميركية غير الحساسة لعوامل التقلب الحالية في السوق. كما أوصي بتفضيل الشركات ذات النسبة العالية من المبيعات داخل الولايات المتحدة وتجنب نظيرتها التي تعتمد بشكل كبير على المبيعات الخارجية، بالإضافة إلى الاستثمار في الأسهم الثانوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل شركات خدمات البرمجيات. ومن بين الأسهم التي تتمتع بهذه الخصائص، أشار كوستين إلى أسهم كوستكو ، وكروجر، وإيلي ليلي، وفيزا، وتشارلز شواب، وألفابت . تقلبات الأسواق تضغط على المستثمرين شهدت الأسواق تقلبات حادة هذا العام، خاصة خلال شهر مارسآذار، حيث يتفاعل المستثمرون مع موجة من العناوين المرتبطة بالرسوم الجمركية وبيانات اقتصادية متباطئة. كما زادت تحذيرات كبرى الشركات مثل نايكي وفيديكس ودلتا من قلق المستثمرين. كما شهدت أسهم السبعة الكبار عمليات بيع كثيفة، حيث سجلت تسلا وإنفيديا انخفاضات مزدوجة الرقم. ومنذ بداية العام، سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة خسائر، حيث تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 11، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 6.3. وخلال مارسآذار وحده، بلغ متوسط التراجع لهذه المؤشرات 5. وفي ظل تلك التقلبات، اتجه المستثمرون نحو القطاعات الدفاعية، حيث واصلت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية من شركات المشروبات إلى خدمات الرعاية الصحية والطاقة جذب تدفقات استثمارية، نظرًا لكونها أقل ارتباطًا بالدورات الاقتصادية. تنويع المحافظ الاستثمارية الحل الأمثل علّقت بيني بينينغتون، الرئيسة التنفيذية لشركة إدوارد جونز، قائلة :في وقت يتزايد فيه عدم اليقين بسبب السياسات التجارية والرسوم الجمركية، كان من المتوقع أن تتفاعل الأسواق. لذلك، نوصي المستثمرين بوضع خطة جيدة، لأن الخطة الجيدة دائمًا أفضل من التوقع السيئ. وأوصت بينينغتون المستثمرين بتعزيز تنويع محافظهم الاستثمارية مع دخول الأسواق منتصف العام، باعتبارها خطوة استراتيجية لمواجهة التقلبات المستمرة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام