مالية البرلمان تستبعد ارسال جداول الموازنة خلال شهرين.. هذه قيمتها

2025-03-25 10:05:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استبعدت نائب رئيس لجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، اليوم الثلاثاء، ارسال الحكومة لجداول الموازنة خلال الشهرين المقبلين، فيما أكدت أن قيمة موازنة 2025 تبلغ 216 تريليون دينار. وقالت الدليمي، إن “وزارة المالية لم ترسل حتى الآن جداول موازنة 2025 إلى مجلس الوزراء، رغم أنه كان من المفترض إرسالها في شهر تشرين الأول 2024، وفقاً لقانون الإدارة المالية، وذلك لإقرارها قبل بداية العام الجديد”. وأضافت، أن “المبلغ الإجمالي للموازنة يبلغ 216 تريليون دينار، فيما يقدر الإنفاق الفعلي بنحو 160 تريليون دينار”. واستبعدت الدليمي، “إرسال الجداول خلال الشهرين المقبلين إلى مجلس النواب”، مشيرة إلى أن “وزارة المالية لم تستكمل إعدادها بعد، ما قد يؤدي إلى تأجيل المصادقة على الموازنة إلى أجواء الانتخابات”. وصوت مجلس النواب العراقي، شباط الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025 رقم 13 لسنة 2023. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام