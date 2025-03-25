موقف عراقي جديد بشأن تقليص نسبة الحجاج من كبار السن

2025-03-25 10:05:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت الهيئة العليا للحج والعمرة، التزامها القانوني بالحفاظ على حقوق جميع الفئات، بما في ذلك ذوو الشهداء، مشيرة إلى أن قرار المملكة العربية السعودية بتقليص نسبة الحجاج من كبار السن ينطبق على جميع الدول الإسلامية. وأوضحت الهيئة في بيان تلقته وكالة الاقتصاد نيوز، أنها كانت تمنح الأولوية لكبار السن في مقاعد الحج لسنوات، لكن القرار السعودي الأخير فرض واقعًا جديدًا يستوجب التعامل معه وفق القوانين المعتمدة. وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد قررت تقليص نسبة الحجاج من كبار السن المولودين عام 1954 وما قبله، لتكون نسبتهم 7 فقط هذا العام، كإجراء احترازي لضمان سلامة الحجاج. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام