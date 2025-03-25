2025-03-25 10:10:02 - المصدر: واع

بغداد-واعيلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء نظيره الفلسطيني في ملعب عمّان الدولي بقيادة الحكم الدولي السعودي خالد الطريس ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم (2026) في أميركا وكندا والمكسيك.ويتطلع منتخبنا إلى استعادة نغمة الفوز بعد التعادل في الجولة الماضية أمام الكويت وإنعاش أمل خطف إحدى بطاقتي التأهل المباشرتين عن المجموعة قبل ولوج جولتي الحسم مطلع حزيران المقبل.واستعد منتخبنا لهذا اللقاء المهم عبر وحدات تدريبية مكثفة أقيمت في البصرة، فضلاً عن وحدة تدريبية أقيمت مساء أمس في الملعب الذي سيحتضن مواجهة الليلة من أجل الاعتياد على الأجواء العامة وكذلك أرضية الملعب.ويدخل منتخبنا المباراة وهو يعاني غياب ثلاثة لاعبين بارزين لأسباب مختلفة، هم علي الحمادي الذي تعرض للإصابة قبل لقاء الكويت، وماركو فرج بسبب عارض صحي، فضلاً عن ميرخاس دوسكي بداعي تراكم البطاقات الصفراء.ولن يجد المدرب الإسباني خيسوس كاساس أي صعوبات في تعويض تلك الغيابات، لاسيما أنه استبق الأحـداث عندما قرر دعوة (30) لاعباً للقائمة النهائية تحسبًا لأي طارئ من الممكن أن يصادف منتخبنا.وفي نفس السياق سيخوض منتخب الأردن مواجهة صعبة للغاية خارج قواعده أمام كوريا الجنوبية ظهر اليوم، بينما يستقبل منتخب الكويت نظيره العماني.تجدر الإشارة إلى أنَّ منتخب كوريا الجنوبية يقف في صدارة المجموعة الثانية برصيد (15) نقطة، يليه الأردن ومنتخبنا الوطني وفي جعبة كل منهما (12) نقطة، ويحتل منتخب عمان الترتيب الثالث (7) نقاط ومن ثم الكويت (5) نقاط وأخيرًا فلسطين بـ(3) نقاط.