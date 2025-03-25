البولندية لينيت تقصي الأميركية جوف من بطولة ميامي للتنس

2025-03-25 10:10:02 - المصدر: واع

متابعة-واعفاجأت البولندية ماجدا لينيت المصنفة الـ(34) عالمياً الجميع بفوزها على الأمريكية كوكو جوف المصنفة الثالثة في التصنيف العالمي بواقع 6-4 و6-4 في دور الـ16 من بطولة ميامي المفتوحة للتنس.ولم تخسر جوف أمام لينيت في مسيرتها من قبل، حيث لعبتا سويا مرتين، كانت الخسارة من نصيب البولندية في كليهما، لكنها سقطت هذه المرة على ملعب ميامي، ورحلت من المنافسة من دور الـ16 في هذه البطولة.وتعد بطولة ميامي المفتوحة، إلى جانب بطولة مدريد، الحدث الوحيد ضمن بطولات رابطة محترفات التنس ذات الألف نقطة التي لم تصل فيه اللاعبة الأمريكية الموهوبة إلى ربع النهائي بعد.المصدر: كورة