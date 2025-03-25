شاب ينهي حياته في السماوة والأمن يحقق في الحادث

2025-03-25 10:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ المثنى

أكد مصدر طبي ،اليوم الثلاثاء (25 اذار 2025)، أن شابًا من مواليد 2009 أنهى حياته في إحدى الأزقة الشعبية وسط مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "الشاب أقدم على الانتحار قبل قليل داخل منزله في أحد الأزقة الشعبية وسط المدينة حيث قام بشنق نفسه، دون معرفة الدوافع التي دفعته للقيام بهذا الفعل المؤلم".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا للوقوف على الدوافع التي دفعت الشاب إلى إنهاء حياته"، مشيرًا إلى أن "الجثة تم نقلها إلى الطب العدلي لإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم تقرير رسمي وفق التعليمات والضوابط".

وأكد أنه "لا يمكن الجزم بدوافع الانتحار إلا بعد استكمال التحقيقات من قبل الفريق الأمني المختص".

يُذكر أن ظاهرة الانتحار تشهد معدلات مرتفعة في بعض المحافظات العراقية، خاصة بين صفوف الشباب وتختلف الأسباب التي تقف وراءها، من العوز الاقتصادي والمشاكل العائلية، بالإضافة إلى تأثير المخدرات على البعض منهم.



